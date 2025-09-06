ダンス＆ボーカルグループ・GENERATIONSが6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)に出演した。GENERATIONS2年ぶりとなるTGCのステージ。1曲目「AGEHA」を披露し、続いて「Y.M.C.A.」では会場一体となって縦に揺れる。大きなウェーブを巻き起こしたGENERATIONSに、MCのEXIT・兼近大樹は「アリーナ壊すつもりかよ！」と感嘆した。あす7日には、グループとT