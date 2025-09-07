6日（土）、2025バレーボール女子世界選手権（世界バレー）の準決勝2試合が行われた。 残すところ4試合となった女子の世界バレー。ベスト4には女子日本代表、女子トルコ代表、女子イタリア代表、女子ブラジル代表が残った。 先に行われた日本とトルコの一戦は、日本が幸先よく第1セットを先取するも、続く第2、第3セットはトルコのサーブに苦しめられ、2セット連続で落としてしまう。息を吹