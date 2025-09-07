なにわ男子の高橋恭平が6日、さいたまスーパーアリーナで行われた「第41回マイナビ東京ガールズコレクション2025AUTUMN/WINTER」に登場した。福本莉子とダブル主演する来月31日放送開始のWOWOW連続ドラマ「ストロボ・エッジSeason1」SPECIALSTAGEにシークレットゲストとして姿を現すと、会場からは大歓声が上がった。作品で福本や山下幸輝らと共演。「撮影は楽しみながら（していました）。同世代で関西出身の子