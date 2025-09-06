フリーアナウンサーの鷲見玲奈が6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)に出演。お笑いコンビ・EXITと共に司会を担当した。鷲見玲奈鷲見がEXITのりんたろー。と兼近大樹とMCとしてタッグを組むのは、今回で9回目。冒頭から安定感のあるやり取りを繰り広げた。この日はノースリーブトップスにボリューム感のあるボトムスで“緩急”を演出。全身ホワイトの