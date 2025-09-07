６日、雲南省昆明市で行われたフォーラム開幕式。（昆明＝新華社記者／胡超）【新華社昆明9月6日】中国雲南省昆明市で6日、2025グローバルサウスメディア・シンクタンクフォーラムが開幕した。「サウスの力を結集し、世界の変局に応える」をテーマに、110の国と地域から260以上のメディアやシンクタンク、政府機関、国際・地域組織の代表約500人が出席する。６日、開幕式で、ミャンマーでの震災救助体験について語る消防隊員。（