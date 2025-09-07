体外受精でできた受精卵の染色体異常を調べる「着床前検査」について、日本産科婦人科学会（日産婦）は６日、女性が高年齢の不妊症夫婦にも認めることを決めた。３５歳以上を目安としている。８日にルールの変更を公表する。検査対象について、日産婦はこれまで〈１〉不妊治療を２回以上続けても妊娠しない〈２〉流産や死産を２回以上経験――などに該当する夫婦らに限定していた。医療関係者や当事者からの要望を受け、対象の