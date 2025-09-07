歌手の松崎しげる（７５）が６日、東京・豊洲ＰＩＴで、自身が主催する、今年で１１年連続１１回目を迎えた音楽イベント「黒フェス２０２５〜白黒歌合戦〜」を開催。本番前には加藤登紀子（８１）、手越祐也らと会見に臨み、４日に肺炎のため８２歳で亡くなった橋幸夫さんを追悼した。松崎は「本当に優しくしてもらった良い先輩だった」「一緒にゴルフやったりステージやったり、良い思い出のまんま逝かれたなっていう感じ」と