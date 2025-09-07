歌手の松崎しげるが６日、東京・豊洲ＰＩＴで、自身が主催する音楽イベント「黒フェス２０２５〜白黒歌合戦〜」を開催。本番前には手越祐也、加藤登紀子らと会見を行い、トレードマークでもある「色黒肌」の変化について明かした。報道陣から「ますます黒くなってません？」と問われた松崎は「いやいやいや」と即座に否定し「だいぶね、今年は（色を）落とした方です。一応調整はしてます」と驚きの色調調整をしていると笑顔で