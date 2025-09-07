タレントで歌手の手越祐也（３７）が６日、都内で行われた、松崎しげる（７５）主催の音楽イベント「黒フェス２０２５〜白黒歌合戦〜」に出演。本番前には会見に臨み、松崎との意外な関係性を明かした。黒フェス常連の手越は「僕自身はこの９月６日は毎年勝手に楽しみにさせてもらってる」といい、「すみませんいつもの呼び方になっちゃうんですけども」と断った上で、「いつも『しげるん』の背中を見て育ててもらってますし、