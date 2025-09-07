5人組ガールズグループ「MEOVV」が6日、さいたまスーパーアリーナで「第41回マイナビ東京ガールズコレクション2025AUTUMN/WINTER」に初出演した。デビュー1周年の記念日。ANNAは「実は今日私たちにとってデビュー1周年という特別な日にTGCに出演することができてすごくうれしいです」と喜びを話した。本番前には囲み取材に応じ、TGCの印象についてANNAは「ファッションと音楽が融合している大きいイベントだなと思って