韓国のガールズグループ・ＭＥＯＶＶ（ミヤオ）が６日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第４１回マイナビ東京ガールズコレクション２０２５ＡＵＴＵＭＮ／ＷＩＮＴＥＲ」に登場した。デビュー１周年の日にＴＧＣ初出演、日本大型ファッションイベントでの初ライブという記念すべきステージとなった。ＡＮＮＡは「私たちにとって特別な日にＴＧＣに出演することができて、すごくうれしいです」と喜びを語った。日本の