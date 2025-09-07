1973（昭和48）年9月7日、北海道の長沼ナイキ基地訴訟で、札幌地裁は「自衛隊は憲法9条が禁じる戦力に当たる」とし、初の違憲判断を示した。地対空ミサイル「ナイキJ」基地建設のための保安林の指定解除を無効とした。写真は判決を喜ぶ支援団体のメンバー。二審は住民側が敗訴、82年に最高裁が上告を棄却した。