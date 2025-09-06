第22回（9月6日放送）の“推し”「第四境界」新感覚謎解きゲームを生み出した「第四境界」今回深掘りするのは謎解きの常識を覆すクリエイター集団「第四境界」。主に「ARG」（代替現実ゲーム）を手掛けているのだ。多くのファンがいる従来のリアル脱出ゲームは、“会場に足を運び、ゲーム世界に没入する”スタイルだった。しかし「第四境界」が手掛けるARGというジャンルは、現実そのものを舞台としているため、普段の日常が“ゲー