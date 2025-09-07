歌手の松崎しげる（75）が主催する毎年9月6日恒例のライブ「黒フェス」が6日、東京・豊洲PITで開かれた。「クロ」つながりのももいろクローバーZは2015年の第1回から11年連続出演。玉井詩織（30）は「9月6日といえば黒フェス。クリスマスと同じくらい季節の行事になっている」と定着度をアピール。松崎は「モノノフ（ももクロファンの総称）の皆さんは出演者分け隔てなく応援してくれる。物凄くいいファン」とほほ笑んだ。