女子陸上幅跳び選手の榎本樹羅（アストライア明石ＡＣ）が５日、自身のＸを更新。私服姿の写真を添え、「筋肉にはタンクトップしか勝たんですねやはり」とつづった。昨年１１月から７月の間で筋肉量が３ｋｇも増加。グレーのタンクトップからムッキムキの上腕二頭筋でポーズを作った。一方でウインクしながら愛らしい笑みを浮かべ、フォロワーからも反響。「魅力的すぎる」、「待ち受けにします！」、「タンクトップ似合います