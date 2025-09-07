歌手松崎しげる（75）が6日、東京・豊洲PITで、11年連続11回目の「黒フェス」を開催した。日焼けした黒い肌が代名詞の松崎にちなみ、クロの語呂合わせの9月6日が「松崎しげるの日」と日本記念日協会から認定されている。松崎は「10年ひと昔をひとつ乗り越え、11年目を迎えてすごくうれしいです。まだまだいけますよ」と笑みを見せた。ももいろクローバーZは皆勤参加している。百田夏菜子は「クロつながりで毎年出させていただいて