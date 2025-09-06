大阪メトロと公立大学法人大阪は、大阪市城東区の大阪城公園東側で計画している再開発事業の事業者選定公募（城東区森之宮）に応募がなかったことから、公募を修了した。資材費の高騰などから大阪メトロなどが設定する予算の範囲内で工事を進めるのが困難と判断されたとみられる。【こちらも】大阪・千日前で大規模再開発が始動「商」「働」「泊」の複合ランドマーク整備へ再開発場所は、大阪城公園東側にある大阪市のごみ処