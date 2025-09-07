歌手の松崎しげるが６日、東京・豊洲ＰＩＴでライブイベント「黒フェス２０２５〜白黒歌合戦」を開催。開演前に取材に応じ、４日に肺炎のため死去した歌手の橋幸夫さん（享年８２）を悼んだ。ステージでの共演はもちろん、一緒にゴルフをラウンドしたこともあり「本当に優しくしてもらったいい先輩。（自分の中で）いい思い出のまま逝かれた、という感じ。大きい背中を見せてもらった」と感謝した。橋さんと同学年の歌手・加