歌手の松崎しげるが６日、東京・豊洲ＰＩＴでライブイベント「黒フェス２０２５〜白黒歌合戦」を開催した。「歩くメラニン色素」と自称する松崎の色黒（９・６）にかけて、日本記念日協会が「松崎しげるの日」と認定した９月６日に毎年松崎が主催し、今年で１１回目。松崎は「十年一昔といいますけど、コロナ禍を乗り越えたのが思い出深い。１１年目を迎えられてすごくうれしい」と笑顔。「これからも生ある限り続けます。９月