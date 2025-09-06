立憲民主党の野田代表は9月6日、横浜市内で講演し、ガソリン税の暫定税率廃止について「野党だけで成立を目指すことも場合によっては覚悟しなければいけない」と述べた。ガソリン税の暫定税率廃止に向け、与野党の実務者は5日に5回目の協議を開いたが、財源などを巡って隔たりが大きく、合意に至らなかった。野田氏は、「石破首相と年内実施に向け努力することを約束したので与党と協議しているが、与党からの提案が何にもない」と