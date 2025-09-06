史上最大級のファッションフェスタ『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』（以下、マイナビ TGC 2025 A/W）が2025年9月6日（土）にさいたまスーパーアリーナにて開催され、シークレットゲストの竹内涼真が登場した。『マイナビ TGC 2025 A/W』竹内涼真がTGC20周年をお祝い©マイナビ TGC 2025 A/W突然、照明が客席後方に当てられると、そこに映し出されたのは竹内の姿だった。観客が驚きの表情を見