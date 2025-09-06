脚本家の三谷幸喜氏（64）が23日、TBS系「情報7days ニュースキャスター」（後10・25）に出演し、TBSの日曜劇場「19番目のカルテ」（日曜後9・00）の最終回を前に、出演していた俳優の清水尋也容疑者が麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕されたことについて語った。三谷氏は「僕ら作り手側から言うと、その俳優さんが大好きで、この役に合っているからオファーするわけじゃないですか。だから、オファーされる側としたら、何