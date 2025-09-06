ＴＢＳ系日曜劇場「１９番目のカルテ」に主演する松本潤が６日、同局系「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」に生出演。同ドラマに出演する清水尋也容疑者が３日に麻薬取締法違反で逮捕されたことについて、「まさか」とショックを明かした。７日の最終回については「出演シーンを全部カットして、つなぎ直して、編集を全部し直して、なんとかつじつまが合うように再編集して、放送する」と説明したが、レギュラーの三谷幸喜氏は