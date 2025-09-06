演歌歌手北山たけし（51）が6日、調布警察署の一日警察署長を務め、調布市グリーンホールで行われた「秋の交通安全のつどい」に出席した。地域の人々に交通安全を呼びかけた。委嘱式に続いて行われた交通安全教室や交通少年団による活動紹介では、子どもたちとのふれあいやピーポくんダンスも披露され、会場は温かな雰囲気に包まれた。北山は「交通ルールを守ることが、自分自身や大切な人を守ることにつながります。今日をきっか