阪神・及川雅貴投手が６日の広島戦（甲子園）の８回に５番手として救援登板。打者３人を空振り三振→中前打→投ゴロ併殺打の無失点に封じ、今季３９個目のホールドを挙げた。僅差終盤のマウンドに上がり、無失点で相手打線を封じ込める――。やっている仕事は、防御率０・９６をここまでマークしている左腕としては、いい意味で?普段通り?。だがこの日、及川にとってひとつだけイレギュラーだったのは、試合後のヒーローインタ