女子プロレス「スターダム」のワールド王者・上谷沙弥（２８）が、元王者で最強外国人レスラーのビー・プレストリー（２９）を撃破し、５度目の防衛に成功した。上谷は真夏の祭典「５★ＳＴＡＲＧＰ」レッドスターズＡブロック最終公式戦（８月１７日、浜松）でビーに敗北。リベンジするため今月６日の横浜武道館大会でビーを迎え撃った。元王者を相手に一進一退の攻防を展開した上谷だったが、仲間の極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ