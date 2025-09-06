大手セクシービデオメーカー「ソフト・オン・デマンド（以下、SOD）」社内のある事情が明かされ、芸人らが驚きの声をあげる場面があった。【映像】オフィスに現れたデビュー2カ月の新人セクシー女優芸人が己の話術で、強烈な実体験を“エピソードトーク”に昇華させる『ドーピングトーキング #2』（ABEMA）が9月6日に放送。お笑いコンビ・マユリカの阪本は、華やかさの裏に緻密な戦略が渦巻くセクシービデオ業界の“内情”に迫