心躍るホリデーシーズンに、INNISFREEから数量限定の「2025 INNISFREE HOLIDAY EDITION」が登場します。テーマは“Holiday Sparkles”。ガラスオーナメントのように煌めくデザインと、ブランドの人気スキンケアを詰め込んだ特別なセットが揃いました。大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にもぴったりのホリデーコフレで、冬のスキンケアタイムをもっと楽しく、もっと華やかに彩りましょう。