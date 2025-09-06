シンガーソングライター山崎まさよし（53）が6日、横浜・ぴあアリーナMMで、デビュー30周年を記念した「Augasta Camp 2025〜YAMAZAKI MASAYOSHI 30th Anniversary〜」を開催した。99年夏に山崎の野外コンサートツアーとしてスタートし、01年にオフィスオーガスタ所属アーティストが集結するイベントとして定着。今年で27回目を迎えた。この日は杏子（65）スキマスイッチ、秦基博（44）竹原ピストル（48）らが出演し、各アーティ