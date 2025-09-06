松本潤が６日、ＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」に生出演。自身が主演し、７日に最終回を迎えるＴＢＳ系日曜劇場「１９番目のカルテ」に出演する清水尋也容疑者が３日に麻薬取締法違反で逮捕されたことについて、「まさか、信じられない思い」とショックを口にした。三谷幸喜氏からは、現場で違和感を感じることはなかったか？との質問も出たが「全く」と否定。「そぶりも感じなかった」と説明した。黒いジャケッ