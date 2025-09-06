アーセナルとノルウェー代表で主将を務めるMFマルティン・ウーデゴーアがイメチェンをしたようだ。代表活動中のウーデゴーアは4日に行われたフィンランド代表との国際親善試合(○1-0)で先発出場し、前半のみプレー。この試合後に散髪したとみられ、次戦に向けて短い髪でトレーニングを行う姿が話題となっている。X(旧ツイッター)では「なんてこった」「短髪も似合う」「かっこいい」「いい感じだ」「ビルツに似てる」「ジン