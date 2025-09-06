【MLB】オリオールズ2ー1ドジャース（9月5日・日本時間6日／ボルティモア）【映像】大谷がキレた？一瞬見せた表情9月5日（日本時間9月6日）に行われたボルティモア・オリオールズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が100マイル超えの剛速球を連発した場面が話題となっている。4回裏・オリオールズの攻撃、無死2塁の場面で迎えた5番のコルトン・カウセルに対して大谷は、初球のみど真ん中へと158km/