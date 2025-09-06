アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)に出演した。FRUITS ZIPPER1曲目はCMソングにも起用された人気曲「かがみ」。2曲目は、ストリーミング再⽣数１億回、TikTok再生数30億回越えの大ヒット曲「わたしの⼀番かわいいところ」で、ステージとランウェイに広がるパフォーマンスで会場の視線を集めた。TGCは