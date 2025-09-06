¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍ­µÈ¹°¹Ô¤¬£¶ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍ­µÈ¤Î²ÆµÙ¤ß£²£°£²£µÌ©Ãå£·£·»þ´Ö£é£î£È£á£÷£á£é£é¡×¤Ë½Ð±é¡£Æ±´ü¤Î¥Ó¥Ó¤ëÂçÌÚ¤È?»Ò°é¤Æ¥È¡¼¥¯?¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£°ÜÆ°¤Î¼ÖÆâ¤ÇÍ­µÈ¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿ÂçÌÚ¤Ï¡Ö¥¢¥ê¡¢Âç¾æÉ×¤«°é»ù¤Ï¡£¿´ÇÛ¤·¤Æ¤ó¤À¤è¡Ä²¶¤Ï¡¢¥¢¥ê¤Î°é»ù¤ò¡£¤Þ¤µ¤«°é»ù¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£Í­µÈ¤¬¡Ö¤½¤¦¤À¤Ê¡¢¤Þ¤µ¤«ÂçÌÚ¤¬£°ºÐ»ù¤¬¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ê¡£¤³¤³¤Ë¤­¤Æ¡£¤¦¤Á¤¬£±ºÐÈ¾¡×