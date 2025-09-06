◇フィギュアスケートチャレンジャーシリーズ木下グループ杯第２日（６日、関空アイスアリーナ）女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位から出た三宅咲綺（シスメックス）は、１２６・５０点。合計１９６・７９点で３位となり、初の国際大会で銅メダルを獲得した。「夢のよう。今も実感が湧いてない。ただフリーが内容としてはダメだったので、もっと頑張ろうと思えた瞬間でした」と、夢見心地に語った。冒