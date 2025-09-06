イタリア代表DFアレッサンドロ・バストーニが、FIFAワールドカップ26欧州予選の第5節エストニア戦を振り返った。イタリアメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。イタリア代表は5日、エストニア代表と対戦。前半をスコアレスで折り返したものの、後半にマテオ・レテギの2ゴールを含む5得点を挙げて快勝。同国代表指揮官に就任したジェンナーロ・ガットゥーゾ監督の初陣を勝利で飾った。この試合の後半アディショ