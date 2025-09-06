セ・リーグは６日、首位の阪神が広島を４―１で下し、ＤｅＮＡがヤクルトに敗れたため、優勝へのマジックナンバーは「１」となった。早ければ７日に阪神の２年ぶりのリーグ制覇が決まる。◇巨人５−４中日（セ・リーグ＝６日）――巨人が逆転勝ち。１点を追う九回、代打・坂本の適時打で追いつき、吉川の適時内野安打で勝ち越した。田中瑛が移籍後初勝利。中日は松山が今季初黒星を喫した。◇ヤクルト３−２ＤｅＮＡ（セ・リーグ