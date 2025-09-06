西野太翔フィギュアスケートのジュニア・グランプリ（GP）シリーズ第3戦イタリア大会は6日、バレーゼで行われ、男子の西野太翔（神奈川・星槎国際高横浜）が合計233.50点で初優勝を果たした。ショートプログラム（SP）2位で迎えたフリーで、157.53点をマークして1位だった。SP3位の植村駿（岡山・就実高）がフリーも137.18点の3位となり、合計212.55点で3位だった。（共同）