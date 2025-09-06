「ＤｅＮＡ２−３ヤクルト」（６日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・山崎康晃投手が１点ビハインドの七回から登板し、１回１安打無失点に抑えた。８月２３日に１軍再昇格後初登板で、５月２７日の阪神戦以来、約３カ月以上ぶりとなる１軍マウンド。山崎は「約３カ月間、ファームで再調整して、またこの歓声を聞けたことをうれしく思っています。点数こそ１点足りなかったですけど、雰囲気も含めて、まだまだやれるんだってところ