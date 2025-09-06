女子プロレス「スターダム」のワンダー王座戦（６日、横浜武道館）は王者のスターライト・キッドが、挑戦者・ＪｕｓｔＴａｐＯｕｔの稲葉ともか（２３）を退け６度目の防衛に成功した。真夏の祭典「５★ＳＴＡＲＧＰ」レッドスターズＢブロック開幕戦（７月２７日、大田区）でともかに敗れたキッドは、その後思うように結果が出せず決勝トーナメント進出がかなわず。優勝決定戦が行われた２３日の大田区大会でのタッグマ