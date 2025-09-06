阪神は６日の広島戦（甲子園）に４―１で快勝しマジックはついに「１」。令和の黄金の虎は翌７日のカード第３戦に勝利すれば、他球場の結果に関係なく２年ぶりとなるリーグ制覇が決定する。先発の門別は４回７安打２四死球１失点。「毎回ランナーを出してしまいリズムをつくることができなかった」との本人の言葉通り、７１球での降板を余儀なくされたが、結果的にスターターとして失点を最小限に抑えたことがこの日の勝利に直