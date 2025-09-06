シドニー五輪女子マラソン金メダルの高橋尚子さん（53）が、6日放送のTBS系「ジョブチューンSP」（後7・25）に出演し、五輪本番での名シーンにまつわる真実を語った。番組では「世界一のアスリート大集合」と称し、五輪や世界大会で頂点に立ったアスリートたちが、頂点に立つために自らに課していた驚きのルールや知られざる裏事情を告白した。高橋さんはシドニーでシモン（ルーマニア）との一騎打ちを制し、日本女子陸上界