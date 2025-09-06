日本にも実在した“スパイ”から話を聞く中で、芸能界にも潜んでいるかもしれないという驚きの情報が明かされた。【映像】「ちょっとハーフっぽい」 実在した“日本人女スパイ”の姿芸人が己の話術で、強烈な実体験を“エピソードトーク”に昇華させる『ドーピングトーキング #2』（ABEMA）が9月6日に放送された。お笑いコンビ・ガクテンソクの奥田修二は、都市伝説が好きという自身の興味から、ダメ元で「スパイに会えないか