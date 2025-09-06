西武のドラフト5位ルーキー篠原響投手（18）＝福井工大福井高＝が7日のロッテ戦（ベルーナドーム）でプロ初登板、初先発する。高卒新人右腕は6日にブルペン入り。投球練習を見守った西口文也監督（52）は「物怖じしないで自分のペースで投げていた。球も強いし、どの球種でもストライクが取れそう。コントロールを乱してやられるというタイプではないので、本当に明日（7日）はどういうピッチングしてくれるのか楽しみ」と期待