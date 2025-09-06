◆ウエスタン・リーグソフトバンク4―10オリックス（6日、タマスタ筑後）先発したソフトバンクの前田悠伍投手（20）が3回7安打4失点と粘れなかった。2回に4連打を浴びて2失点。3回にも押し出しを含む3四球と2本の安打を許して2点を失い、71球を投げて降板した。「体が開いて突っ込んで、横振りになるという悪い部分が全部出てしまった」と振り返った。打者17人に対して初球がストライクだったのはわずかに4人だけ。本来