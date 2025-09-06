松本潤が６日、ＴＢＳ「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」に生出演。自身が主演し、７日に最終回を迎える同局の日曜劇場「１９番目のカルテ」に出演している清水尋也容疑者が３日に麻薬取締法違反で逮捕されたことについて、「まさか」「非常に残念」とショックを口にした。７日の最終話については、「出演シーンをカットして」放送することも伝えた。黒いジャケット姿で登場した松本は「まずは今回の報道でご心配をおかけし