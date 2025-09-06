去年9月デビューした5人組ガールズグループ・MEOVV(ミャオ)が6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)に出演した。MEOVV同グループは、BLACKPINKや2NE1のプロデューサーであるTEDDY率いる「THE BLACK LABEL」所属の多国籍5⼈組。韓国・アメリカ・⽇本出⾝メンバーで構成されたスタイルで、次世代グローバルアイコンとして熱視線を集め