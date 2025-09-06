日本テレビ系ドラマ『放送局占拠』(毎週土曜21:00〜)の第8話が6日に放送され、武装集団・妖(あやかし)のメンバー「座敷童」の正体が明らかになった。「座敷童」その正体は、人質の忽那翡翠役である齊藤なぎさ。齊藤は「出演者の皆さんには、私が妖だということはギリギリまで知らされていなかったので、現場で隠し通すのが少し大変でした(笑)! ずっと“人質”として秘密にしてきたので、ようやく皆さんにお伝えできてうれしいです