まるごと買ってもOK！「キャベツ1玉使い切り」レシピ どんなお料理にも使える万能野菜「キャベツ」。カットよりも1玉まるごと買うとお買い得ですが、使い切るのに困ってしまうことも。 そこでクックパッドから人気ユーザー3名がNHKの料理対決番組「激突メシあがれ-自作グルメ頂上決戦-」に出場し、「キャベツ1玉使い切り！メイン・副菜・デザートアイデア満点レシピ」をテーマに対決！キャベツ丸々1玉を使った驚きのアイディア