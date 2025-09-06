ＭＥＯＶＶが６日、さいたまスーパーアリーナで「第４１回マイナビ東京ガールズコレクション２０２５ＡＵＴＵＭＮ／ＷＩＮＴＥＲ」に出演した。ＭＥＯＶＶは、昨年シングル「ＭＥＯＷ」でデビューした女性５人組。この日は、圧巻のパフォーマンスで会場を沸かせ、ＴＧＣステージのグランドフィナーレを飾った。ＡＮＮＡは「デビュー１周年の特別な日に（ＴＧＣに）出演できてすごくうれしくて幸せです」と胸いっぱい